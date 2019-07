Principi d'acord del Barça amb Cory Higgins

Cory Higgins defensarà la samarreta del Barça les pròximes tres temporades, fins al 30 de juny del 2022, un cop superi la revisió mèdica segons ha revelat aquest matí el club català. El nord-americà, que ocupa la posició d'aler, té 30 anys i mesura 1'96. Arriba a Barcelona després de proclamar-se campió de l'Eurolliga amb el CSKA de Moscou i es tracta d'un dels millors jugadors d'Europa.

Higgins arriba a Barcelona en el millor moment de la seva trajectòria esportiva. En les dues últimes temporades ho ha demostrat a Moscou amb unes mitjanes de 14,2 i 14,9 punts per temporada a l'Eurolliga, sent peça clau de l'equip moscovita en la consecució del títol. El nou jugador del Barça és un aler que pot anotar, tant des de l'exterior (47% d'encert en triples en 129 partits durant 4 temporades) com en penetració, i que en l'u contra u sempre aconsegueix avantatge. A més, en l'aspecte defensiu, és un jugador molt actiu de mans i gran defensor.

Format a la Universitat de Colorado, on hi va jugar durant quatre temporades i on es va llicenciar en Sociologia, Higgins va provar sort a la NBA i els Charlotte Hornets li van donar la oportunitat les temporades 2011/12 i 2012/13 en què va combinar els Hornets (44 partits) amb els Erie Bay Hawks de la Lliga de desenvolupament (35 partits). El 2013 va fer el gran salt a Europa de la mà del Zenit de Sant Petersburg, abans anomenat Trimph Lyubertsy en què va començar a demostrar la seva vàlua amb 20,3 punts per partit. La temporada 2014/15 va jugar al Gaziantep turc (16 punts per partit) i el seu gran paper li va valer la trucada del CSKA de Moscou, on hi ha estat les últimes quatre temporades (2015/19) i on ha guanyat dues Eurolligues i 4 Lligues VTB.