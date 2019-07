El primer Barça-Madrid es jugarà el 27 d'ocubre al Camp Nou

Aquest dijous s'ha sortejat el calendari de la Liga Santander 2019-20, la Primera Divisió de futbol. Com sempre la màxima atenció estava centrada en conèixer les dates dels dos clàssics. El primer Barça-Reial Madrid serà el 27 d'octubre, al Camp Nou, i corresponent a la jornada 17. Pel que fa al partit del Bernabéu serà l'1 de març, en la jornada 26.

La primera jornada de lliga serà durant el cap de setmana del 16 al 18 d'agost. El Barça s'estrenarà davant l'Athletic Club, a San Mamés. Pel que fa al Reial Madrid, visitarà Balaídos per enfrontar-se al Celta. L'Espanyol del tècnic surienc David Gallego debutarà a casa davant del Sevilla. També hi ha dates per als dos derbis catalans: el primer serà al RCD Stadium el 5 de gener; el segon serà al Camp Nou el 10 de maig, en la jornada 35 a només tres per acabar el campionat.