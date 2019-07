Brandon Davis, segon fitxatge per al nou projecte del Barça

El Barça ha anunciat aquest dijous el fitxatge del pivot nord-americà Brandon Davies, que signarà un contracte amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2021.L'entitat catalana i l'exjugador del Zalgiris Kaunas han arribat a un acord que s'ha tancat després de passar la revisió mèdica.

Davies, de 2,08 metres i 27 anys, ha disputat les últimes dues temporades a l'equip lituà, on en l'últim curs ha fet la mitjana 14,2 punts, 5,5 rebots i 16,9 de valoració en 24 minuts de mitjana a l'Eurolliga. Les seves grans actuacions en la màxima competició europea li han permès entrar en el cinc ideal de l'Eurolliga, compartint guardó amb Calathes, Sloukas, Clyburn i Vesely.

Format a la Universitat de Brigham Young d'Utah del 2009 al 2013, Davies va provar sort a la NBA a les files dels 76ers i Brooklyn entre el 2013 i el 2015. El gener del 2015 va aterrar a Europa per jugar a França, en el Chalon-sud Saone, on va disputar vuit partits. Poc després (temporada 2015-16) va marxar al Varese italià per tornar a França, al Mònaco, el curs 2016/17. El seu gran treball el va portar al Zalgiris de Kaunas a l'estiu de 2017, on ha jugat dues temporades. En la seva presentació Davies ha assegurat que "tots som conscients que estem intentant construir un equip especial. Volem competir per tots els títols, no només l'Eurolliga. també l'ACB". Davies ha estat la segona incorporació a l'equip blaugrana després de l'arribada, dimecres, de Cory Higgins".