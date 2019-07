El Cadí la Seu fa oficial que disputarà la propera Eurocup

El Cadí la Seu debutarà la temporada que ve a la competició continental de bàsquet. El club urgellenc ho va confirmar ahir, amb la qual cosa pot referendar les excel·lents prestacions de la temporada passada, en què va finalitzar en tercera posició a la Lliga Femenina, competició a la qual ha participat setze anys.

Segons l'entitat, aquestes setmanes «han estat plenes de negociacions, amb converses constants amb les institucions públiques i privades que donen suport al club per tal de fer realitat aquesta voluntat.

El president del club, Pere Porta, va escriure una nota en què va agrair a tots els organismes i empreses col·laboradors el seu suport a l'empresa. Per a Porta, «és un orgull pel club i per tota la gent que ha col·laborat i participat en el projecte Cadí que haguem pogut assolir aquest repte» tan desitjat a principi de temporada.



Un nou repte

Per la seva banda, el director esportiu del club, Pep Ribes, va declarar que ser a l'Eurocup és un «premi, un repte i un orgull». Per a ell, és un premi «a l'excel·lent temporada realitzada, finalitzada amb el tercer lloc a la classificació». Un repte perquè «competir a l'Eurocup són paraules majors, portar l'equip a donar una imatge europea i a compaginar la doble competició entre setmana». I un orgull perquè «portar el nom de la ciutat i de la comarca per mèrit propi a l'àmbit europeu és motiu per estar orgullosos».

Actualment, el Cadí té tot l'equip al complet a falta d'anunciar la jugadora que tancarà el joc interior i es posarà a les ordres del tècnic, Bernat Canut, abans de finalitzar l'estiu.