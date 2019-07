El CE Manresa espera arribar als 500 socis i recuperar l'esperit del Pujolet

«No hi ha dubte que l'ascens a Tercera Divisió ha generat molta il·lusió a la ciutat, n'estem també molt contents. Ara ens agradaria que la gent ens acompanyi en el nou projecte a Tercera venint als partits. A vegades veig fotografies del vell camp del Pujolet molt ple d'aficionats i m'emociono. Hem de recuperat aquell esperit». Ho deia ahir el president del Centre d'Esports Manresa, Luis Villa, en la presentació de la campanya de socis de l'entitat. Un discurs amb la invitació a ser partícip d'aquest retorn del club a Tercera Divisió, onze anys després.

El responsable de màrqueting de la nova junta directiva del club, Jordi Porcel, va voler recordar que «aquesta passada temporada ens han passat coses molt importants, amb molts ascensos d'equips del club, i amb el colofó magnífic del primer equip a Tercera Divisió. Hem aconseguit portar gent al Congost, com en el tram final de la lliga passada. Per això engeguem aquesta campanya sota el lema «Sense tu no som res», donant molta importància a la gent, que ha de ser la gran essència del nou projecte».

Jordi Porcel va indicar que hi hauria dos tipus diferenciats de socis, que seran els numeraris i els especials, aquests per als jubilats, aturats i joves. Els preus seran de 85 i 55 euros, amb descomptes importants abans del 15 de juliol (65 i 45 euros, respectivament). Porcel també va voler ressaltar la importància que han de tenir les xarxes socials per transmetre i per comunicar totes les activitats del club. Igualment va incidir en els descomptes que poden rebre els associats dels patrocinadors de l'entitat blanc-i-vermella.

Als socis també se'ls oferirà un mes gratuït per veure els partits de Tercera Divisió, que des del proper curs seran televisats pràcticament tots. El repte del club es arribar, d'entrada, als 500 socis. En aquest sentit, Luis Villa va recordar que «som un club humil, però en treball i il·lusió no ens guanya ningú». Tant Villa com Porcel van voler oferir optimisme.



Edgar Fernández, fitxat

El jove jugador de banda Edgar Fernàndez s'incorpora al primer equip del Manresa. Va formar-se al futbol base del FC Barcelona fins a juvenil i la temporada passada, la primera de sènior, va jugar al Rubí, a Primera Catalana.