El color verd ja treu el nas al camp de la Pirinaica

El desitjat color verd ja és present al camp de la Mion, on els operaris ja col·loquen la gespa artificial. Després de molts mesos de lluita per aconseguir-la, la Pirinaica ja podrà disposar del verd sintètic la propera temporada amb més de 20 equips en les diferents competicions. Tot i que no s'ha establert encara quan es podrà utilitzar, tot fa pensar que a final d'agost la nova instal·lació ja estarà disponible, ja que les obres avancen a un bon ritme.