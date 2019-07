Fa dotze mesos, tres equips de les nostres comarques es preparaven per disputar una de les curses clàssiques del calendari català de velocitat, les 24 Hores del Circuit de Catalunya. Un any després, els mateixos conjunts, amb alguns canvis, es preparen per millorar els resultats del juliol passat.

En tots els casos, es tracta de pilots, des del punt de vista individual, o de conjunts amb rodatge, mai millor dit, en una cursa de resistència com aquesta. Tenen una experiència de més de 24 hores que entre dissabte i diumenge voldran deixar palesada damunt de l'asfalt de Montmeló.

Per onzena vegada

La categoria de Superstock 1000 veurà dissabte, a partir de les dotze del migdia, l'onzena presència a la graella de sortida del pilot de Llívia Toni Baraldés. L'any passat va haver-se de conformar amb la 29a posició en la classificació general, la qual espera millorar aquest cop sortint amb el dorsal número 3 de la cursa.

Baraldés torna enguany a formar part de l'equip Team Sport Bike de Granollers i correrà amb una BMW S 1000 RR Superbike de 1.000 cc. L'acompanyaran dos nous pilots: David Jaén, de resistència, i Antonio Pastor, de velocitat, a part d'Àngel Arribas. La categoria en la qual correran Baraldés i els seus companys és de les més competides, ja que hi haurà vint competidors dels 56 equips en total que prenen part a les 24 Hores. Segons Baraldés, «la intenció és quedar entre els deu primers, tot i que la categoria és molt competitiva, amb molts equips francesos i de l'estranger ben preparats per als canvis al box. De tota manera, i malgrat la calor que s'espera, no penso que a la pista hi hagi d'haver tanta diferència».



Dos conjunts de 600

Els altres dos equips participants seran a la categoria Superstock 600. El santvicentí Ramon Basomba arriba a la majoria d'edat a la prova, amb divuit participacions. El 2018 hi va ser setè en la general i tercer en la categoria Superstock 1000. Aquest cop hi participa en la de 600 amb el conjunt Martimotos.com, junt amb el madrileny Víctor López i els catalans Omar Marcet i Carlos Gutiérrez, amb una Honda.

Explica que «la nostra intenció és guanyar la categoria i també quedar entre els deu primers de la general absoluta. Penso que és possible». Segons el seu punt de vista, «les 24 Hores es guanyen al box. Disposem d'un dipòsit de 24 litres que ens ha de permetre fer relleus d'una hora i quart i estalviar-nos-en quatre o cinc».

L'altre equip de casa nostra és l'igualadí Endurance 37 Motomorfosi. El formen unes quaranta persones i els pilots són Jordi del Río, d'Hostalets de Pierola, que substitueix Ignasi Marcos respecte de l'any passat; Jordi Solé, de Balsareny; Josep Vivancos, d'Òdena, i Roger Alemany, d'Igualada. El cap d'equip és el pare d'aquest últim, Ramon Alemany, que explica que «l'any passat vam tenir mala sort amb una sèrie d'avaries. Les proves que hem fet fins ara han resultat molt positives i ens fan ser optimistes».

Això sí, opina que la calor, que s'espera que sigui alta, condicioni «una categoria, la de 600, en què tots els components van molt ajustats. Tot i això, tenim un motor nou» a la Yamaha i la incorporació de Del Río «ens dota de la qualitat d'un pilot que disputa el Campionat Mediterrani i pot assolir temps molt competitius».