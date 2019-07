Els tècnics i la gent del futbol català homenatgen Joan Martínez Vilaseca

Martínez Vilaseca encara està vinculat al futbol com a caçatalents arxiu particular

En l'anomenada Trobada d'Entrenadors i Gent del Futbol Català, que tindrà lloc dissabte a Castell-defels en la seva setena edició, serà homenatjat l'exfutbolista i exentrenador manresà Joan Martínez Vilaseca.

Nascut el març del 1943, Joan Martínez Vilaseca es va formar entre el Gimnàstic i el Manresa i, després de destacar en el primer equip blanc-i-vermell, va fitxar per l'Espanyol, on va jugar del 1963 al 1972. Va començar d'extrem esquerre però posteriorment va jugar de mig i de lateral esquerre. Va tancar la seva etapa com a jugador professional al Llevant, tot i que després, com a aficionat, encara va defensar les samarretes de l'Europa i de l'Hospitalet.

Com a entrenador, va iniciar-se a l'infantil de l'Espanyol i va dirigir la selecció catalana de la mateixa categoria. El 1979 va passar a treballar a les categories inferiors del FC Barcelona i va entrenar el Barcelona Atlètic (1984-87). Va continuar en el futbol de base del Barça, del qual va ser nomenat director (1995), i es va mantenir a l'equip tècnic del club blaugrana fins al 2008. Actualment, la seva funció en el futbol és la de caça-talents.

La Trobada d'Entrenadors i Gent del Futbol Català tindrà lloc al restaurant Buffet Lliure Orenes, a la rambla Marisol de Castelldefels. Qui vulgui reservar una plaça pot trucar al telefon 638 06 81 89. En l'acte també seran homenatjats José Maria Calzón, delegat de l'Espanyol , i Titi Camúñez, directora esportiva del femení de l'Espanyol.

En una edició anterior de la Trobada qui va rebre l'homenatge va ser el bagenc Arcadi Prat.