Barça-Madrid a l'octubre i inici blanc-i-blau davant el Sevilla

El Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga Santander serà al Camp Nou a final d'octubre, conconcretament el cap de setmana del 27, que és quan es disputarà la desena jornada del campionat. La tornada, al Santiago Bernabéu, serà el cap de setmana de l'1 de març, en la jornada 26.

D'altra banda, l'Espanyol de David Gallego començarà la temporada a casa davant el Sevilla i l'acabarà també al Power8 Stadium contra el Celta de Vigo. Els derbis contra el FC Barcelona seran en la darrera jornada de la primera volta (cap de setmana del 5 de gener), a Cornellà, i en la jornada 35 (cap de setmana del 10 de maig) al Camp Nou.

Els blaugrana tornaran a començar i a acabar el campionat amb dos adversaris bascos, com va succeir la temporada passada. En el primer partit visitarà San Mamés per enfrontar-se a l'Athletic Club i la darrera jornada serà a Mendizorroza per acabar el campionat contra l'Alabès. El primer gran partit de la temporada 2019-20 de la lliga arribarà en la jornada 7, el 29 de setembre, amb el derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid al Wanda Metropolitano. La tornada serà al Bernabeu en la jornada 22 (cap de setmana del 2 de febrer).