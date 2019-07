Frenkie de Jong arriba a Can Barça enmig d'una tempesta a la directiva

El nou fitxatge del Barça, Frenkie de Jong, va arribar ahir a Barcelona per ser presentat avui (19 hores) enmig de la tempesta en la qual es troba la junta directiva del club blaugrana. Aquest dimecres va dimitir el vicepresident esportiu del club, Jordi Mestre, que havia de ser la persona encar-regada de comparèixer en roda de premsa juntament amb el futbolista neerlandès, i per tant serà el president Josep Maria Bartomeu, que es quedarà el càrrec de les funcions que exercia Mestre en l'entitat, qui acompanyi De Jong en la presentació d'avui.

El FC Barcelona va publicar ahir a través del seu compte de Twitter un vídeo en el qual Frenkie de Jong afirma que «ja soc aquí» i afegeix un «Força Barça». Somrient, el nou jugador blaugrana va assegurar que està «desitjant» trepitjar la gespa del Camp Nou perquè «des de petit era un somni jugar al Barça i ara ho podré complir». A més, va lloar el seu nou capità, Leo Messi. «El meu ídol serà ara el meu company».

El futbolista neerlandès és la primera incorporació que serà presentada pel club i va ser el primer fitxatge anunciat per a aquesta temporada. Frenkie de Jong arriba procedent de l'Ajax d'Amsterdam, on ha culminat una temporada històrica, en ser un dels pilars d'un equip que va arribar a les semifinals de la Lliga de Campions després d'eliminar per sorpresa el Reial Madrid i la Juventus de Cristiano Ronaldo. A més, ha estat un dels jugadors més destacats de la selecció d'Holanda, finalista de la Lliga de les Nacions.

L'altra incorporació confirmada és la de Neto, que va ser intercanviat amb el València pel fins ara segon porter del Barça, Jasper Cillessen. El porter brasiler arriba, en principi, per ser el suplent de Ter Stegen i encara segueix de vacances al seu país. El més probable és que Neto sigui presentat el dia 12 o 13 de juliol, just abans d'iniciar la pretemporada.