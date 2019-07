L'Egiba afronta amb motivació el campionat estatal, a València

Durant aquesta setmana i fins diumenge, el pavelló de la Font de Sant Lluís de València és el marc del campionat estatal de gimnàstica artística per equips i individual, tant en la categoria masculina com en la femenina. L'Egiba aportarà a la competició un total de 34 gimnastes, que han de competir en la classe més alta, la de Via Olímpica.

Les primeres a competir són les de nivell 1 i per part de l'Egiba s'han desplaçat Elsa Martín, Jana Orgaz i Martina Muñoz. De nivell 3, les classificades que han anat a València són Maria Comallonga, Júlia Garcia, Júlia Sánchez, Claudia Carretero i Júlia Monteagudo. Ahir es va desplaçar la resta dels gimnastes.

En artística femenina, dins de la categoria benjamí: Mar Royo, Claudia Navarro i Leire de la Peña; en infantil, Laia Font, Ona Sánchez i Marta Cano; en la categoria juvenil competiran aquests dies a València Laura Torrente, Junior, Aina Sola, Berta Monteagudo i Berta Franquesa, i en la categoria absoluta, Lorena Medina, Andrea Carmona, Mar Palliso i Carla Font.

El grup masculí de l'Egiba serà també considerable. En alevins hi ha Álvaro Giraldez, Pau Sucías, Arnau Delgado, Martí Estarli i Aitor Gómez.Gerard Ballesteros hi acudeix en infantil. El juvenil en l'estatal serà Martí Flores, i en júniors hi haurà Fidel Serra. En la categoria absoluta sènior, Thierno Boubacar lluitarà per aconseguir les primeres posicions.