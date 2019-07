Nadal venç l'extravagant Nick Kyrgios en quatre sets

Rafa Nadal va guanyar ahir l'extravagant Nick Kyrgios en la segona ronda del gran eslam de Wimbledon (Londres) en quatre sets i amb algunes complicacions (6-3, 3-6, 7-6 i 7-6) després de guanyar dos tie-breaks en què l'australià no va aguantar el ritme del manacorí, com sí que ho havia aconseguit durant tot el partit.

Amb la d'ahir, Nadal ja suma 50 victòries a Wimbledon, un gran eslam que ha guanyat dues vegades, una d'elles davant Roger Federer en una de les millors finals de la història del tennis (2008). El balear tornava a guanyar el torneig britànic dos anys després de la vegada en què va doblegar Tomás Berdych sense dificultats.

Ahir, Nick Kyrgios no va facilitar, ni molt menys, a Rafa Nadal la seva eliminació en el torneig de Wimbledon. L'estrambòtic tennista australià va guanyar el segon set del partit i en els dos següents va ser un malson per al manacorí. Cap dels dos tennistes va cedir ni un sol joc i van haver d'anar les dues vegades al tie-break per determinar els sets. Aleshores, Rafa Nadal sí que va passar per sobre de Kyrgios amb més tranquil·litat i va aconseguir guanyar per 7-5 el joc decisiu del tercer set i per 7-3 en el set definitiu per certificar el pas als setzens de finals que disputarà demà contra el francès Jo-Wilfried Tsonga, el qual va guanyar el seu partit amb facilitat davant el lituà Ricardas Berankis (7-6, 6-3 i 6-3). Tsonga va guanyar el manacorí la darrera vegada que es van enfrontar, al Màsters 1000 de Xangai.