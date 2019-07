Pep Segura continua, de moment, com a mànager, tot i els rumors de dimissió

Després de la dimissió del vicepresident esportiu, Jordi Mestre, per les crítiques internes dirigides al mànager general, Pep Segura, el FC Barcelona segueix en crisi, ja que, en la reunió celebrada ahir entre el president i Segura, aquest va decidir finalment no presentar la seva dimissió, tot i les informacions anteriors que especulaven que el mànager general del Barça deixaria el seu càrrec actual a l'entitat blaugrana. La roda de premsa que donarà avui el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, servirà perquè el president de l'entitat blaugrana pugui aclarir la situació directiva actual i com serà el futur a l'àrea esportiva. Serà el mateix president qui haurà de decidir si finalment Segura continua al club blaugrana o, contràriament, pren finalment la decisió de prescindir dels seus serveis. En cas que finalment Bartomeu acomiadés Segura, el més probable és la seva funció l'exercís l'exfutbolista blaugrana Éric Abidal, actual director esportiu del FC Barcelona i que seria també el mànager general.