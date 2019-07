Q Jove repeteix triomf a les 24 Hores Olius Cup, al Solsonès

El clàssic torneig d'estiu de futbol sala del Pi de Sant Just, al Solsonès, les 24 hores Olius Cub, va aplegar més de 160 jugadors repartits en 16 equips. El públic va gaudir de bon futbol sala, i la calor es compensava amb la remullada a la piscina després de cada partit. Per cinquè cop consecutiu l'equip Q Jove es va emportar el triomf, i en segona i tercera posició van quedar Amigos de Baggio i Ganivets Pallarès, respectivament. També es va fer el concurs de punteria Can Solvi, en què un representant per equip xutava 3 tirs des de l'altra punta del camp i havia de tocar un pernil. La propera cita serà demà al torneig infantil de futbol sala, el dia 13 al de futbol platja i el 27 a la desena edició del torneig 4x4.