El Solsona Patí Club mostra el seu alt nivell al Trofeu de Vinyes amb cinc podis

La nova edició del Trofeu de Vinyes de patinatge artístic es va celebrar a Vilafranca del Penedès amb una destacada actuació per part del Solsona Patí Club, que va aconseguir un botí de 5 podis.

El Solsona Patí Club va participar a la competició, que va aplegar desenes de patinadors, amb un total de 6 de les seves esportistes. Leire Jiménez en el nivell D, que va aconseguir l'argent. Lluïsa Sala al A va assolir la tercera posició. Marina Albets i Berta Carrasco van competir dins de la categoria Certificat, caracteritzada per la lluita espectacular, amb un nivell altíssim dels participants, de la qual Albets va sorgir com a subcampiona i Carrasco va acabar en la quarta posició. Ares Navarro va participar en la categoria infantil i es va classificar en la tercera posició, i Núria Navarro, en cadets, va assolir les notes més altes de la jornada en tota la competició i en totes les categories participants, i es va posicionar finalment com a campiona absoluta. L'estratègia del Solsona Patí Club aquesta temporada s'ha basat en la concentració dels esforços en aquesta competició, que era l'última de la primera meitat del curs i, per tant, no va participar al Trofeu Iniciació en l'àmbit federatiu. La renúncia que es va fer ha compensat el club amb aquests grans resultats obtinguts a Vilafranca del Penedès.