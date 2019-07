Bartomeu tapa vies d'aigua com pot

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va evitar al final de la temporada passada fer l'habitual compareixença davant de la premsa per explicar com havia anat la temporada. No ho va trobar necessari. Poques setmanes després, en canvi, s'ha vist obligat a fer-ho. Tots els rumors sobre possibles fitxatges, però sobretot la crisi de la directiva que va finalitzar entre setmana amb la dimissió del vicepresident esportiu, Jordi Mestre, n'han estat els detonants.

Ahir, Bartomeu va intentar justificar la seva sortida i va confirmar en el seu càrrec, tot i que amb la boca petita, el mànager general, l'olesà Pep Segura. De tota manera, un cop desaparegut el seu gran valedor a la junta, i amb el president assumint el càrrec de la parcel·la esportiva, les seves hores podrien semblar comptades. Ahir, per exemple, Bartomeu va dir que «Pep és el mànager general. Ara analitzaré tots els aspectes i, si hi ha algun tema a canviar, ja ho comunicaria».



Discrepàncies i desgast

D'aquesta manera, Bartomeu va explicar que Jordi Mestre «em va comentar fa dos dies que ho volia deixar per alguns motius, un d'ells discrepàncies en l'àrea esportiva. Hi ha fatiga, són molts anys al capdavant d'una responsabilitat molt forta. Després d'aquests fets i de la discrepància a la junta, va indicar que ho volia deixar. No li vaig demanar que seguís, vaig entendre els seus motius».

Sobre el fet que assumeixi la vicepresidència esportiva, va indicar que «estic acostumat a assumir responsabilitats quan em cor-respon. Estic al dia sobre el mercat i m'hi tornaré a acostar». També va avançar que Víctor Valdés tornarà al club i que «m'agradaria presentar-me [a la presidència] el 2021, però no puc per estatuts. Està bé que vingui gent nova, és molt higiènic per al club».



Parlar i no parlar alhora

Un altre aspecte important de la compareixença de Bartomeu ahir va ser parlar de noms propis, de jugadors que poden vestir la samarreta del Barça les properes setmanes. Van aparèixer els de Griezmann, Neymar, De Ligt i, en clau basquetbolística, la de Nikola Mirotic. Bartomeu va contradir-se algunes vegades en afirmar que no podia parlar de jugadors amb contracte amb d'altres equips, però sense evitar fer-ho.

Així, sobre Neymar, va dir que «sabem que se'n vol anar del París Saint-Germain i també sabem que ells no volen que se'n vagi. No hi ha res més. Mai parlem de jugadors d'altres equips, per respecte institucional i esportiu». Però dient que volia marxar del PSG, ja n'havia parlat.

En aquest sentit, va desmentir que Leo Messi hagi demanat el fitxatge del brasiler. «Posem final a aquesta llegenda: Messi no demana jugadors. Vol un bon equip, però la decisió és dels tècnics del club». També va negar que la sortida de Mestre tingués res a veure amb Neymar.

Bartomeu va afegir que es volen quedar Dembélé, perquè «és un jugador jove, talentós i diferent. El considero millor que Neymar. És una de les figures del futbol actual i té molt per desenvolupar-se. Volem que ho faci aquí».



Embolic amb Griezmann

L'altre cas prioritari és el de Griezmann. Ahir mateix, a la nit, es va saber que l'Atlètic de Madrid té la intenció d'exigir-li que demà s'incorpori als entrenaments de l'equip amb el qual encara té contracte si abans no ha lligat el seu fitxatge. Bartomeu va desvetllar que «ahir hi va haver el primer contacte amb l'Atlètic de Madrid» i que el representant del club va ser Òscar Grau. «Vam tenir una reunió amb Miguel Ángel Gil [conseller delegat matalasser] per preguntr-li si seria possible que el fitxatge es pogués produir. Hi ha interès». També va restar importància a les carbasses que el francès va donar al Barça la temporada passada. «No és el primer cop que passa i ara les circumstàncies són diferents. Hi ha jugadors que també van dir que no i que van venir l'any següent».

Més enigmàtic va ser amb el futur del central holandès Matthijs de Ligt, al qual s'ha complicat l'acord que tenia amb la Juventus. «Fa temps vaig dir que sabia on jugaria De Ligt l'any vinent i ho segueixo sabent. No puc dir res més. Tinc una idea d'on acabarà jugant la propera temporada».

També va dir que Valverde continuava sent l'entrenador perquè «té contracte», que Coutinho és molt important «i que tant de bo guanyi la Copa Amèrica», i que les coses van bé per al possible fitxatge de Nikola Mirotic, que incrementaria molt el nivell de la secció de bàsquet.