El campus Rafa Martínez tanca la primera tanda, a Artés

El primer torn del Campus Rafa Martínez de basquetbol, que enguany arriba a la dotzena edició, es tanca aquest dissabte amb molt bones sensacions. Han estat 120 els participants que han pogut gaudir un any més de la presència del jugador santpedorenc, capità fins a aquesta temporada al València Basket. Durant aquests dies han visitat el campus, que té el seu centre al pavelló d'Artés i a les instal·lacions del seu entorn, el base internacional Guillem Vives, l'entrenador Jaume Ponsarnau i l'àrbitre José Antonio Martín Bertrán, entre d'altres. A més, a les estades hi ha hagut la presència d'entrenadors de parla anglesa, filmacions dels entrenaments amb drons i les habituals activitats lúdiques que es fan al llac de Navarcles. El campus, que continuarà la setmana vinent amb el segon torn, és obert a nois i noies de 6 a 16 anys que estan repartits per grups d'edat i nivell, amb entrenaments de pista i competicions individuals i col·lectives.