El CN Minorisa participa amb un equip complet en els catalans infantils

La piscina Sílvia Fontana de la ciutat de Tarragona, inaugurada als darrers Jocs del Mediterrani del 2018, és l'escenari dels campionats de Catalunya infantils durant el cap de setmana.

El Club Natació Minorisa hi va amb un equip complet que està integrat per onze nedadors, set noies i quatre nois. Es tracta d'Aroa Serracanta, Maria Egea, Dina Henestrosa, Sara Jaramillo, Laia Monferrer, Anna Salvans i Ivette Sánchez; i Adrià Herrador, Jan Iwan, Edgar Rosado i Eric de Arco. Els esportistes del club manresà van acompanyats del seu tècnic, Mariano J. Herranz, i en les funcions de delegada hi haurà Eva Fernández.

L'equip es mostra convençut de les seves possibilitats i el tècnic del club manresà expressava la seva confiança després d'haver fet un molt bon treball, en les darreres setmanes, amb els esportistes als entrenaments. El campionat va començar ahir i es perllongarà fins diumenge, amb el Minorisa que buscarà els millors resultats als catalans de Tarragona.