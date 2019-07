Comença el Tour de França sense Froome ni Dumoulin

Avui comença el Tour de França i donarà inici a la ciutat de Brussel·les en homenatge al llegendari ciclista belga Eddy Merckx, gua-nyador cinc vegades de la volta més important de l'any (és qui més vegades l'ha aconseguit juntament amb Indurain, Hinault i Anquetil). La volta francesa acabarà el proper 28 de juliol en una edició sense clars favorits a causa de les absències de Chris Froome (Ineos), quatre vegades guanyador del Tour de França, i Tom Dumoulin (Sunweb), segon en l'edició passada.

Així doncs, dos dels candidats principals per aconseguir el Tour de França són els líders del Movistar Team, el colombià Nairo Quintana i l'espanyol Mikel Landa. Un altre dels grans favorits serà el vigent campió del Tour de França, el britànic Geraint Thomas (Ineos), o inclús podria donar la sorpresa el jove colombià Egan Bernal, del mateix equip. El Tour de França d'aquesta edició tindrà bastanta presència d'etapes d'alta muntanya, amb quatre finals per sobre dels 2.000 metres. Serà un Tour amb moltes opcions per als escaladors i poques per als especialistes, amb només dues proves contrarellotge i una per equips. L'etapa d'avui a Brussel·les, amb inici i final a la capital belga, serà plana i els ciclistes recorreran un total de 194,5 quilòmetres. La prova de demà serà l'única contrarellotge per equips del Tour de França d'aquesta edició, que, igual que la primera etapa, tindrà inici i final a Brussel·les. L'última etapa a Bèlgica serà la tercera.