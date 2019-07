El Festival Motorsport Alp 2500 inclourà una prova de l'estatal de muntanya

El quart Festival Motorsport Alp 2500 tindrà una durada de tres dies. S'encetarà el dia 12 de juliol, el divendres que ve, i es perllongarà fins al diumenge 14.

Alp acollirà un dels esdeveniments més importants de l'estiu, que se celebrarà durant tres dies i inclourà activitats diverses com a complement de la 9a Pujada Alp 2500, la qual ara per ara és una jornada puntuable per als campionats estatal i de Catalunya de muntanya. Es faran tres pujades: la de dissabte serà a les 18.30 hores, i les dues restants es faran diumenge a les 11.30 i a les 13.30 hores, per determinar les classificacions finals.

La quarta edició del Rallysprint de la Cerdanya, que es disputarà el dissabte dia 13, també promet ser un esdeveniment interessant al seu circuit situat a la mateixa carretera de la pujada a Alp, i l'únic fet que canvi és que, en aquest cas, serà en els dos sentits i amb arribada prevista a les 22.50 hores.

Tot i ser la pujada i el ral·li esprint els esdeveniments més esperats, al públic se li oferirà la possibilitat d'assistir a altres activitats, com la quarta concentració de vehicles clàssics, prevista diumenge amb cotxes generalment de col·lecció. La quarta edició del Festival Motorsport Alp 2500 està organitzada per Cerdanya Racing Club Esportiu i V-Line Org, amb el suport de les federacions esportives d'automobilisme tant catalana com espanyola.

Michelin Motorsport continua apostant per proves organitzades per Cerdanya Racing i V-Line Org, i torna a ser el patrocinador oficial del Festival Motorsport Alp 2500, juntament amb la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Alp (que es bolca en l'organització de la pujada) a través de la marca Alp 2500, que uneix les estacions d'esquí de La Molina i Masella.