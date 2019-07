De Jong explica que el pla del Barça el va convèncer i vol que arribi De Ligt

Les explicacions del president Bartomeu van servir de pròleg per a la presentació del, fins ara, fitxatge estrella del Barça enguany. L'holandès de 22 anys Frenkie de Jong, cridat a liderar el mig del camp blaugrana, va explicar que que el projecte que li va presentar el mateix Bartomeu el va convèncer i que espera que el seu excompany a l'Ajax Matthijs de Ligt l'acompanyi en aquesta nova aventura.

De Jong va recordar que «el Barça va venir i em va convèncer. Tenia un pla molt bo. Per a mi, la decisió de venir va ser fàcil». Sobre les paraules amb Bartomeu, «no puc desvelar el que em va dir, però sí que tenien molta confiança en mi i que podia ser un jugador clau per al Barça del futur i el d'ara».

En la presentació davant de la premsa, després de la signatura del contracte i d'uns primers tocs al Camp Nou davant d'una destacada entrada d'aficionats, 20.000 persones, el centrecampista va recordar la «clara connexió» que hi ha entre el Barça i Holanda, i també que «estic content de poder jugar amb Messi, tot i que tampoc no em desperto a la nit per això. Ell és el millor, sens dubte. A veure com anirà la cosa al damunt del terreny de joc.

Sobre la seva posició preferida a l'equip de Valverde, «no m'importa on hagi de jugar. Tothom aquí té molt talent. La millor posició seria al centre del camp, però tant me fa si fer-ho més endavant o més endarrere. És normal que hi hagi molta competència i he de demostrar en partits i entrenaments que soc un bon jugador».

Pel que fa a la possible arribada de De Ligt, «m'agradaria molt veure'l aquí també, però no em cor-respon a mi prendre aquesta decisió. Ell té temps de pensar en això amb la seva família i el seu agent, ja veurem on va».

També va recordar que el Barça «em va felicitar» per haver eliminat el Reial Madrid de la Champions i que prefereix el número 21, tot i que aquest ara l'ostenta Carles Aleñá.