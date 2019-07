El Navès Bike Festival invita a una triple cita amb el BTT

ARXIU PARTICULAR

Guillem Muñoz ARXIU PARTICULAR

El Solsonès, i especialment la població de Navès, és el protagonista avui d'un triple esdeveniment de BTT, batejat com la Navès Bike Festival i organitzat per l'Escola de Ciclisme Bike Kids de Manresa, vinculada a Tomàs Bellès. És el primer cop que es farà.

Al matí començarà la jornada amb la Bike Kids Race dels grups de promoció (de prebenjamins a infantils) a la vuitena prova de Copa Catalunya infantil BTT 2019, que enguany inclou un calendari d'onze proves i que s'aturarà fins al setembre.

Quan finalitzin totes les curses de promoció, pels volts de les dotze del migdia, s'iniciaran les proves de l'Open de Lleida BTT d'adults, de les categories cadet a màsters. Es disputaran en el mateix circuit, amb un afegit d'una mica més de 2.000 metres per volta. Es tracta d'un recorregut revirat, tècnic i exigent, en zona boscosa.

A la tarda hi ha prevista la disputa de les 3 Hores de Resistència en BTT, al mateix circuit de l'Open de Lleida. S'hi pot participar a títol individual, en parelles i també en parelles mixtes o trios.

Els participants tenen entrada gratuïta a les piscines municipals. L'organització té zona de pàrquing per a furgonetes i per a autocaravanes. Hi haurà una fira de productes locals i servei de bar.