El quart trofeu d'esquí en línia es farà a Berga els dies 13 i 14 de juliol

El quart Trofeu May Luengo es disputarà a Berga, al passeig de la Pau, durant el cap de setmana vinent, concretament els dies 13 i 14 de juliol. Berga acollirà aquest esdeveniment, que precedeix la copa estatal i la Lliga Catalana d'Alpí en Línia, tot just després que s'hagin acabat els World Roller Games de Barcelona, que s'estan disputant aquests dies. Entre els participants hi ha Aura Coronado, una integrant de la selecció estatal d'alpí en línia, que serà a la prova que es farà a Berga.

La prova al passeig de la Pau té la participació dels millors clubs i patinadors de l'Estat. Els horaris del trofeu de Berga seran: dissabte, de les 16 a les 19 h, els entrenaments, i diumenge la cursa de la primera fase de la copa estatal i de la lliga catalana, a partir de les 10.15 hores.