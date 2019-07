Quatre títols, una plata i un bronze als estatals llatins per al Royal Dance

Es van celebrar, a Guadalajara, els campionats d'Espanya dins de la modalitat de llatins. El club de ball manresà Royal Dance hi va aconseguir resultats excel·lents.

En la categoria adult-1 cal destacar el títol aconseguit per Guillem Pascual-Rosa Carné i la segona posició d'Adrià Martos-Juline Carrel. Com a 5ns David Merenguer-Diana Proskurina, el 8è lloc d'Andrey Prikhodko i Nora Corpas i l'11è de Carles Borrell-Mar Albeld. En la categoria youth, títol de Joan Albelda-Vanessa Maroto. En sub-21, títol d'Espanya per a Andrey Prikhodko-Nora Corpas i en sènior-1 per a Rubén Viciana i Eva Moya, amb 5è lloc per a Xavi Blanco-Eva Domínguez. En júnior-2, bronze de Robert Mihail i Tatiana González. En juvenil-2, 4t lloc d'Unai Villegas i Alexia González. En júnior-1, cinquens Jan Cervelló-Evelyn Hernández, els 8ns Máximo del Río-Karean Alvear i 9ns Yago Olivero-Nahia Martín. En sènior-2, els 5ns Luis Pachá-Maribel Gordón. Juan Raúl del Rosario i Carmen de Jesús, 6ns en el grup de sènior-3.