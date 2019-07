L'ACB farà pública demà la llista de jugadors subjectes a dret de tempteig

Un dels passos que sol fer l'ACB cada mes de juliol és la publicació dels noms dels jugadors que els diferents equips situen en llista de dret a tempteig. Són aquells dels quals els diferents conjunts no es volen desprendre en cas de rebre una oferta d'altres entitats i que es poden quedar en cas d'igualar l'oferta que aquests rebin.

En el cas del Baxi Manresa, conjunt que encara no ha fet gaire moviments aquest estiu més enllà de l'alta de Dani Pérez, caldrà veure quins jugadors situa en aquesta llista. Homes com Iffe Lundberg o Jordan Sakho podrien incorporar-s'hi, ja que el Baxi podria estar interessat en retenir-los si un altre equip els fa una oferta, com és possible que passi. També caldrà anar alerta amb Álvaro Muñoz. Dies enrere va sortir publicat que té una oferta de l'Obradoiro per a les properes tres temporades. Si el Baxi el situa a la llista de subjectes a tempteig, voldrà dir que lluita per mantenir-lo. Si no, és més que probable que marxi. Fora del Manresa, també és interessant saber què passar amb la possible marxa de Laprovittola al Madrid.