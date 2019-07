Márquez firma el millor registre i ja suma deu poles a Sachsenring

El pilot cerverí Marc Márquez va aconseguir al Gran Premi d'Alemanya la pole número 85 de la seva carrera i la desena consecutiva a la pista de Sachsenring. Fabio Quartararo va posar contra les cordes Marc Márquez en una lluita per la primera posició que va tenir un final de molta emoció. El de Cervera havia superat el seu propi rècord de l'any passat i no va deixar que el francès li tregués el millor registre. Maverick Viñales, en el tercer lloc, tancarà la primera fila.

En Moto2, el català Álex Márquez va tornar a aconseguir el millor temps, després d'imposar-se per tan sols 0.079 mil·lèsimes de l'italià Luca Marini i per 0.082 de l'alemany Marcel Schrötter. El líder de Moto2, Thomas Luthi, no va completar una bona jornada i sortirà des del dotzè lloc.

En la categoria de Moto 3, el japonès Ayumu Sasaki va sumar la primera pole de la seva carrera, davant del també japonès Kaito Toba i de Marcos Ramirez. El líder del Mundial, el valencià Arón Canet, haurà de remuntar després de no passar la repesca i sortirà en la posició número 22.