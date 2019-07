Messi acaba expulsat en una batalla pel tercer lloc amb triomf argentí

La selecció argentina es va revenjar de Xile per les dues darreres finals de la Copa Amèrica i li va prendre el tercer lloc. Els gols d'Agüero, amb una mur-rieria de Messi, i de Dybala van establir un 2-0 clar, amb bon joc argentí. La notícia, però, va ser l'expulsió de Messi per una picabaralla amb Medel massa castigada per un col·legiat poc afortuntat. Un penal marcat pel VAR va permetre a Arturo Vidal posar emoció fins al final.