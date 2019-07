Messi repudia la «corrupció» a la Copa Amèrica

"No ens van deixar estar a la final", va afirmar aquest dissabte Lionel Messi, qui va explicar la seva absència de la cerimònia de premiació a l'Argentina pel tercer lloc obtingut a la Copa Amèrica com un repudi a la "corrupció" que, al seu judici, ha esquitxat el torneig. "No vaig ser per tot una mica. Crec que nosaltres no hem de ser part d'aquesta corrupció. És una falta de respecte que se'ns va fer durant aquesta copa. Ens anem amb la sensació de que estàvem per a més, que vam fer tant contra el Brasil com avui els dos millors partits", va declarar després del partit que l' «Albiceleste» va guanyar avui per 2-1 a Xile.

Messi, qui va ser expulsat abans del final del primer temps juntament amb el xilè Gary Medel, va afirmar que la campanya de l'Argentina en el torneig jugat al Brasil va ser deliberadament entorpida. "Me'n vaig amb la sensació de que no ens van permetre estar en la final, que estàvem per a més. Tant el partit del Brasil com el d'avui crec que van ser els dos millors partits nostres, puc ser sincer i dir aquestes coses", va asseverar.

El capità argentí va lamentar la segona expulsió de la seva carrera, que en la seva opinió va ser immerescuda. "Em vaig amb molta brega, molta brega, perquè que no mereixia aquesta vermella com vaig dir recentment, perquè estàvem fent un molt bon partit, ens havíem col·locat en avantatge, però lamentablement hi ha molta corrupció, els àrbitres", va declarar Messi a periodistes a la sortida de l'estadi Area Corinthians.

Messi, que va sortir expulsat als 37 minuts després d'un altercat amb Gary Medel, va tornar a lamentar l'actuació arbitral, aquesta vegada del paraguaià Mario Díaz De Vivari, tal com ho havia fet en la semifinal que l'Argentina va caure 2-0 davant el Brasil. "És un llanci del partit que passa molt, ell (Medel) juga sempre al limiti i bo, una vegada passen aquestes situacions en el partit, crec que l'arbitro es va excedir una mica, perquè amb la groga per a dues, hagués acabat, però bo", va considerar.

D'acord amb Messi, "Lamentablement no es pot ser sincer, no pots dir les coses com s'han de fer". Però va agregar: "Si venim aquí és per a ser sincers i per a dir el que un pensa, i després passa el que va passar". "No ens van deixar estar en la final. Lamentablement, repeteixo, la corrupció, els àrbitres i tot això no permet que la gent gaudeixi del futbol, del xou i l'arruïni una mica", va declarar en la zona mixta de l'estadi Sorra do Corinthians.