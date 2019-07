Mike Teunissen bat Sagan i guanya la primera etapa del Tour de França

Mike Teunissen, de l'equip Jumbo, va ser el guanyador de la primera etapa de l'edició 2019 del Tour de França, fet que el va convertir en el primer posseïdor del cobejat mallot groc.

Amb sortida i arribada a Brussel·les, en un trajecte de gairebé 200 quilòmetres, el ciclista holandès va aconseguir ser el primer en creuar la línia de meta en un esprint frec a frec amb Peter Sagan, que es va conformar amb la segona posició, seguit de Caleb Ewan, que va acabar tercer. Dylan Greonewegen, company de Teunissen i especialista en l'esprint, es va veure involucrat en una caiguda al tram final de l'etapa que el va deixar sense poder disputar l'esprint.

Una caiguda múltipe a falta de 17 quilòmetres per a l'arribada, amb el danès Jakob Fuglsang (Astana) involucrat, va marcar el tram final de la jornada, en què el gran pilot va caçar el francès Stéphane Rossetto (Cofidis), que s'havia escapat del grup a poc més de 50 quilòmetres per al final. Amb el corredor francès neutralitzat, es van viure els últims quilòmetres per la capital belga amb molta tensió. Una nova caiguda en el darrer quilòmetres va tallar el grup, i l'esprint es va disputar entre l'eslovac Peter Sagan (Bora) i la gran revelació de la temporada, l'holandès Mike Teunissen (Jumbo), que, en l'últim esforç i després de la foto finish, va sumar la primera etapa de la seva vida en el Tour de França.



Escapada tradicional

Com ja ve sent tradició els darrers anys, a l'inici de l'etapa sempre hi han els primers atacs i l'escapada es forma de forma ràpida. En aquesta primera etapa, Van Avermaet, Berhane, Würtz Schmidt i Meurisse van formar la primera excursió del gran grup en una etapa íntegrament per territori belga i amb trams de gran clàssiques. El belga Greg Van Avermaet, que corria a casa, va aprofitar per ser el més ràpid en el Mur de Grammont i Bosberg, i d'aquesta manera lluirà el mallot de llunes vermelles en les properes etapes. El gran grup no va permetre que l'escapada acumulés molts minuts per intentar arribar a l'esprint i que els més ràpids lluitessin pel mallot groc de líder de la general. Tot i les caigudes a falta de pocs quilòmetres per al final i l'habitual tensió en les primeres jornades, els gran favorits pel títol final van arribar amb el mateix temps.



Avui serà el torn dels equips

Per segona etapa i per penúltim cop, els corredors competiran sobre terres belgues. Avui es viurà una contrarellotge per equips, una gran cursa de cara a l'aficionat. L'etapa es disputarà íntegrament a Brussel·les i els equips hauran de recórrer un circuit totalment pla de 27,6 quilòmetres. Els equips dels favorits tindran una prova de foc per començar a obtenir distància respecte dels seus rivals o cedir els primers minuts de cara la general.