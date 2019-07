Nadal doblega Tsonga i accedeix als vuitens de final per la via ràpida

Gairebé sense despentinar-se, Rafael Nadal va desfer-se del francès Jo-Wilfried Tsonga en el partit de tercera ronda, que serveix al manacorí per classificar-se per als vuitens de final del torneig de Wimbledon (6-2, 6-3 i 6-2). Amb el triomf, a més, Nadal va igualar, amb 51 victòries en aquest emblemàtic campionat britànic, el palmarès d'una llegenda del tennis com Björn Borg. Roger Federer tampoc va donar peu a la sorpresa i va desfer-se per la via ràpida del francès Lucas Pouille en tres sets (7-5, 6-2 i 7-6).

Demà començarà la jornada en què es viuran els primers partits dels vuitens de final. El castellonenc Roberto Bautista s'enfrontarà al francès Benoit Paire, després de vèncer Khatxànov en tres sets. L'altre espanyol que també jugarà els vuitens de final serà el madrileny Fernando Verdasco, que tindrà davant seu un rival complicat, el belga David Goffin. Verdasco ve de superar l'italià Fabbiano per tres sets a zero.

D'altra banda, la canària Carla Suárez va desfer-se de l'americana Lauren Davis en dos sets (6-3 i 6-3) i també va aconseguir plantar-se als vuitens, on s'enfrontarà demà a una de les millors tennistes de la història, l'americana Serena Williams, que no es troba en el seu millor moment.