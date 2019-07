Ramon Basomba, tercer en les 24 Hores del Circuit de Catalunya

El pilot santvicentí Ramon Basomba, amb l'equip Martimotos.com, ha estat tercer en la categoria de Superstock-600 de les 24 Hores del Circuit de Catalunya, que s'han corregut aquest cap de setmana a Montmeló. Tot i una caiguda i problemes amb el cable del gas, Basomba i el seu conjunt, amb Víctor López, Omar Marcet i Carlos Gutiérrez, han acabat al podi, el cinquè que aconsegueix en aquesta prova en les divuit participacions que hi ha fet. Hi ha guanyat dos cops i hi ha quedat tercer en tres ocasions.

Quart de la mateixa categoria ha estat el Team Endurance-37, amb Roger Alemany, d'Igualada, Josep Vivancos, d'Òdena, Jordi Solé, de Balsareny i Jordi del Río, d'Hostalets de Pierola. Els anoiencs han tingut problemes elèctrics amb els sensors que no els han permès funcionar bé fins a la matinada. La reacció final els ha deixat a prop del podi.

No ha tingut tanta sort el llivienc Toni Baraldés ,que ha vist com el seu equip, el TSB Motos, s'havia de retirar. Una caiguda del seu company Toni Pastor, que s'ha trencat una clavícula i, sobretot, problemes amb el col·lector de l'escapament a causa de la calor, els han deixat fora de concurs.

La victòria final ha estat per als francesos BMD, que han aprofitat la retirada dels guanyadors de l'any passat, el Kawasaki Català Aclam.