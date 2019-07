Suècia derrota per la mínima Anglaterra i acaba tercera al Mundial

El combinat suec va guanyar el partit pel tercer i quart lloc davant d'Anglaterra i va poder finalitzar en la posició de bronze en el Mundial femení de França. La selecció dirigida per Gerhardsson va saltar molt fort en els primers compassos del partit. Al minut 11 de joc, la sueca Asllani va aprofitar un mal rebuig dins de l'àrea per enviar la pilota al fons de la xarxa. Les angleses no van reaccionar al gol i, deu minuts més tard, Jakobsson, en una gran jugada individual, va aconseguir superar la portera Telford per posar encara més avantatge per al seu conjunt. Anglater-ra, sota les ordres de Phil Neville, va reduir distàncies mitja hora després amb un gran gol de Kirby. A la represa, les sueques van aguantar les embestides de les angleses per acabar imposant-se per la mínima i acabar en una meritòria tercera posició al Mundial.