Els ascensos del cadet, infantil i aleví del Manresa, rellevants

Per al Manresa, l'ascens del seu primer equip a Tercera Divisió la temporada passada no ha sigut el seu únic èxit. El seu futbol base també ha fet història amb tres ascensos d'aquells que costen d'aconseguir. El cadet, dirigit per Aitor Maeso i Carles Blanch, va assolir la Divisió d'Honor en un partit a cara o creu amb el Terrassa (els egarencs també es jugaven pujar en el darrer duel disputat al Congost). Al final, un ajustat un 1 a 0 va donar el títol i l'ascens als blanc-i-vermells. Després d'aquest èxit, sembla que els dos tècnics del Manresa, Maeso i Blanch, tenen l'opció de provar sort al cadet A de la Damm.

L'infantil del Manresa també va pujar a Divisió d'Honor, però en una situació més recargolada, com a millor segon després de superar el Premià en el darrer duel al Nou Estadi, tenint en compte que els premianencs s'hi jugaven la permanència. Un 2 a 1 final va donar la màxima categoria als de Joel Casas.

El tercer equip del Manresa que va aconseguir l'ascens a la màxima categoria, en aquest cas la Preferent, va ser l'aleví, i ho va fer de forma molt més folgada, amb molt avantatge respecte als seus perseguidors.

Així doncs, per a la propera temporada, tant el Gimnàstic com el Manresa tindran els seus equips cadet, infantil i aleví al màxim nivell; quedaran pendents els respectius juvenils. El del Gimnàstic a Lliga Nacional i el del Manresa a Preferent. Cal recordar que el juvenil del Nàstic va baixar de la Divisió d'Honor després d'un fatídic darrer partit a Lleida. Ara queda pendent veure a qui concedeixen la plaça del retirat Reus Deportiu. Sembla que l'opció que serà escollida és la del Badalona, de Lliga Nacional, abans que la del mateix Gimnàstic de Manresa.