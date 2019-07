El Barça recupera la samarreta groga amb franja diagonal blaugrana com a segona equipació

La segona equipació del FC Barcelona per a la temporada 2019/20 vol rendir homenatge a la Masia, actualment sinònim de planter, de joves promeses i del futur esportiu del FC Barcelona, en el 40è aniversari de la creació de la residència de futbolistes a la vella Masia de Can Planes, que es commemora el proper 20 d'octubre. Així, la nova samarreta adopta el color groc i incorpora una banda diagonal amb els tradicionals colors blaugrana, evocant el disseny de la segona samarreta que va vestir el Barça l'any 1979 i en temporades anteriors, quan Johan Cruyff encara era a l'equip en la seva etapa com a jugador.



La nova samarreta es podrà comprar avui de manera exclusiva a partir de les deu de la nit a la Barça Store del Camp Nou, que estarà oberta a tot el públic fins a les 23.00 hores, i les primeres 500 unitats que es venguin inclouran un regal exclusiu. Així mateix, a partir de demà, 9 de juliol, la segona equipació estarà a disposició del públic a totes les Barça Store i en els canals de distribució habituals de tot el món.





Un dels elements distintius de la nova samarreta, que també incorpora una vora a les mànigues amb els colors emblemàtics del club, serà el coll amb forma de V, que inclou la senyera en una franja vertical a la part de darrera que posa èmfasi en el lligam que hi ha entre el Barça i Catalunya. La segona equipació es completa amb dues opcions de pantalons curts, en blau i en groc, i les mitgetes grogues amb una línia blaugrana que inclou el logotip de Nike i la paraula Barça. La primera samarreta manté els colors blaugrana amb un disseny a quadres.