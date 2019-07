Dos fruitosencs ferms a l'elit del voleibol

A la llar santfruitosenca de David Fernández i Arnau Caparrós la fascinació pel voleibol es viu amb intensitat. David Fernández arrodonirà el proper curs tres dècades com a àrbitre i 22 temporades com a col·legiat de la màxima categoria estatal, consolidat entre els triplets d'àrbitres de l'Estat més reputats a escala internacional, un selecte grup que completen Susana Rodríguez i Mario Bernaola. El seu fillastre, Arnau Caparrós, internacional sub-17 i sub-20, afrontarà el segon curs a la màxima categoria estatal, la Superlliga, com a jugador de l'actual campió, el Club Voleibol Terol, després de debutar-hi l'última temporada amb el FC Barcelona. Sens dubte, els banderers del voleibol a la Catalunya Central són de Sant Fruitós de Bages.



Debut a l'elit com a blaugrana

Arnau Caparrós es va iniciar en el voleibol l'abril del 2015, en constatar la dificultat de competir a les màximes categories formatives del seu esport fins aleshores, el bàsquet. Alberto Toribio, director del Grup Especial de Tecnificació (GET) de la Residència Blume, va confiar en les possibilitats d'aquell jove de 15 anys que mai havia jugat a voleibol. L'estiu passat, després de dues temporades al Centre d'Especialització Tecnicoesportiu de Voleibol (CETD) de Palència, on la federació estatal forja els jugadors amb més potencial, el bagenc va fitxar pel FC Barcelona, l'únic equip català de la Superlliga, sisè el curs anterior.

El santfruitosenc detalla que «inicialment, el Barça em va requerir per disputar el Campionat de Catalunya amb l'equip juvenil blaugrana, l'abril del 2018. Vam assolir el títol a Roquetes i el tècnic del primer equip, David Lorente, va presentar una proposta a la meva família per jugar el meu primer any com a sènior amb el seu equip, a la Superlliga».

La proposta del FC Barcelona, avalada per la Federació Catalana de Voleibol (FCVB), que volia aplegar al Barça els millors jugadors catalans de voleibol, donava la possibilitat a Capar-rós de reincorporar-se al programa de tecnificació de la Residència Blume i de compaginar-ho amb les sessions preparatòries del sèniors A i B blaugrana, a més de debutar a la Superlliga amb un paper rellevant: ser l'oposat titular del conjunt de David Lorente. El fitxatge pel FC Barcelona es va oficialitzar el dijous 23 d'agost del 2018.

La temporada, però, no ha estat reeixida. La secció de voleibol del Barça, inclosa dins l'apartat de seccions no professionals, s'ha d'entrenar al pavelló municipal Parc Esportiu Llobregat de Cornellà, una instal·lació amb nombroses goteres a la coberta.

La impossibilitat de preparar-se al mateix nivell que els altres equips de la Superlliga va abocar els blaugrana a lluitar per la permanència. «La derrota a Cornellà contra un oponent directe, el gallec Intasa San Sadurñino, per 2 a 3 ens va restar confiança», rememora Caparrós. Una greu contractura a la zona lumbar i el fitxatge de l'oposat brasiler Marcilio Braga li van fer perdre protagonisme. El FC Barcelona va culminar la temporada amb el descens, després de perdre a Melilla en l'última jornada (3 a 1).



Consolidar-se a la lliga

El gust agredolç de la temporada del debut a la màxima categoria estatal s'ha minimitzat gràcies a l'interès de tres equips espanyols i dos d'alemanys per fe-se amb els serveis del santfruitosenc. L'última oferta, la de l'actual campió, el Club Voleibol Terol, ha estat l'escollida per Caparrós. «El cos tècnic, encapçalat per Miguel Rivera, em dona la possibilitat de fer-me un nom a la Superlliga». «Soc conscient que m'haig de consolidar a la competició en dues temporades», sentencia Arnau Caparrós. Per fer-ho, el santfruitosenc considera que «progresso de forma adequada pel que fa a l'adquisició dels fonaments tècnics necessaris i he millorat a l'hora de gestionar la frustració, però encara haig de dotar de més potència la rematada i ser més agressiu a la pista», conclou.



Arbitrar a la Lliga de les Nacions

El padrastre d'Arnau Caparrós, David Fernández, nascut a Sabadell i establert a Sant Fruitós, ha assolit un dels seus grans propòsits: arbitrar a la Lliga de les Nacions. Va debutar com a àrbitre internacional el 2004 i en l'actualitat és un dels tres àrbitres de l'Estat amb llicència de la federació internacional. L'octubre del 2015 va dirigir el seu primer partit de la Champions League, la màxima competició europea, entre els equips femenins del Zuric i l'Iekaterinburg i, a hores d'ara, ja ha arbitrat 15 duels de la Lliga de les Nacions. «Pel que fa a l'arbitratge, em queda un desafiament: accedir al nivell A, que dona la possibilitat d'exercir en una fase final mundialista i als Jocs Olímpics».

David Fernández presideix des del 2008 el Comitè Tècnic d'Àrbitres de la federació catalana, és vocal de la junta directiva des del 2012 i exerceix de vicepresident esportiu des del 2016. «El voleibol ha viscut un creixement exponencial a Catalunya els últims anys. La darrera temporada hem assolit la xifra històrica de 10.000 llicències i en una dècada, hem quadruplicat el nombre d'àrbitres. Alhora, el voleibol català gaudeix d'un excel·lent nivell formatiu». «Ens falta la implicació de les institucions públiques i de les empreses per donar visibilitat al nostre esport a través d'equips que lluitin pels títols a les Superlligues masculina i femenina», constata.