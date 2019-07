Els Estats Units retenen el títol i ja són tetracampions del món

La selecció dels Estats Units va fer bons els pronòstics i es va proclamar campiona del món per quarta vegada, la segona consecutiva. L'equip de Jill Ellis va ser netament superior a la campiona d'Europa, els Països Baixos, un equip que no va trobar en cap moment la manera de crear perill sobre Naeher i que, a sobre, va veure com el VAR possibilitava l'obtenció del primer gol del seu rival en una jugada controvertida, tot i que justa.

Holanda va aguantar el tipus durant la primera mitja hora, però a partir d'aleshores va haver de recórrer a les grans intervencions de la seva portera, Sari van Veenendaal. Primer va treure amb el cos una rematada de Meewis, després va disposar de l'ajut del pal per rebutjar un toc d'Alex Morgan i posteriorment va enviar a córner un xut molt fort amb l'esquerra de la mateixa davantera.

L'equip europeu va arribar al descans amb empat i va començar la segona amenaçant, però va veure's perjudicat per un penal de Van der Gragt a la mateixa Alex Morgan. La central del Barça va arribar tard i va tocar l'atacant. El VAR va ajudar l'àrbitra Frappart a indicar el penal, i Rapinoe, Pilota d'Or del torneig, no va errar el tir.

Els següents minuts van ser una allau nord-americà i Lavelle, en una acció individual, va superar la mateixa Van der Gragt i va marcar el 2-0 amb un gran xut amb l'esquerra. A la contra, tant Dunn, com Heath, com Lloyd van poder fer créixer el resultat, però no va fer falta. El partit i el Mundial estaven liquidats.