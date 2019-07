El gran repte després d'un any gloriós

D'aquí a poques setmanes, fins i tot abans que acabi aquest mateix mes de juliol, tres equips de la Catalunya Central de futbol, el Manresa, l'Igualada i el Martorell, començaran a preparar la nova temporada. S'hauran acabat les celebracions d'una campanya històrica per al futbol de casa nostra, inimaginable abans de iniciar-la, i començarà una nova realitat, la de defensar unes categories molt ambicioses, la Tercera Divisió en el cas del Manresa i de l'Igualada, i la Primera Catalana en el del Martorell.

El Manresa va aconseguir, el juny, l'ascens a la Tercera Divisió, que perseguia des de feia onze anys. El maig del 2008, els manresans s'acomiadaven de la seva categoria després d'uns mesos amb molts maldecaps, sobretot en l'àmbit econòmic, tenint en compte que el club blanc i vermell va formar una plantilla amb unes grans perspectives però que després no va poder pagar. Enguany, i quan potser hi havia més condicionants en contra per retornar a la categoria perduda (deutes a jugadors, la marxa de l'entrenador Piti Belmonte, de diversos directius, etc.), el primer equip del Manresa va donar mostres d'una gran professionalitat, amb el jove tècnic Andreu Peralta, i va anar superant tots els entrebancs per aconseguir el segon lloc (a un punt de l'intractable Andorra) i posteriorment superar el Girona C a la promoció d'ascens, quan els gironins eren a priori els favorits (en cas de perdre l'eliminatòria, els manresans també haurien pujat per la relació del rival manresà amb el Peralada).

Amb la plaça a Tercera Divisió a la butxaca, ara mateix, la nova plantilla blanc-i-vermella encara té força incògnites, tot i que s'hi està treballant de valent. Luis Villa és el nou president, en el lloc de José Luis Cor-rea, i Xavi Ribera fa les funcions de secretari tècnic. El Manresa ha vist com peces importants, Noah i Priego, fitxats pel Girona B, o els veterans Manel Sala i Sergi Soler, que han penjat les botes, han deixat l'equip i encara no s'han aconseguit recanvis de garanties. És veritat que s'han renovat altres futbolistes importants, com el porter Pol Busquets o el central Florent, entre d'altres, i també l'entrenador, però l'equip encara està a mig fer. També caldrà veure com l'entitat pot salvar les dificultats econòmiques que ha arrossegat els darrers mesos. Il·lusió n'hi ha, empenta sembla que també, amb saba nova a la junta directiva que ha preparat una engrescadora campanya de captació de socis.

L'Igualada fa poc més d'una setmana que és de Tercera Divisió. Els igualadins, com a millors tercers classificats dels dos grups de Primera Catalana (el Girona C no pot pujar), van aprofitar l'ascens del Prat a Segona B per ocupar el seu lloc a la categoria inferior. Com el Manresa, l'Igualada feia onze anys que no jugava a Tercera Divisió (ambdós van baixar la mateixa temporada, la 2007-08). En el cas dels igualadins, entrenats per Mohamed El Yaagoubi, Moha, la filosofia durant el mes de juny, independentment de saber en quina categoria es jugaria (el Prat ha hagut de superar tres eliminatòries en sis setmanes de competició) era la de mantenir la majoria de components de la plantilla que ha aconseguit l'ascens. I ho ha fet realitat, ja que continuen tots els jugadors que el club blau ha volgut. Per tant, competirà a Tercera Divisió amb un equip molt semblant al de la campanya passada. El secretari tècnic, Robert Palau, només ha hagut de treballar per fer alguns retocs puntuals.

El Martorell, per part seva, jugarà en una Primera Catalana en la qual només hi ha estat una vegada anteriorment (fa deu anys, 2008-09). El gran repte del club i del seu entrenador, Albert Nualart (ex Manresa i ex Gimnàstic), és consolidar-se en una categoria que no és fàcil. L'entitat martorellenca està treballant per reforçar-se a consciència, i no només per aconseguir la permanència, sinó per aspirar a cotes més altes. També en el futbol formatiu.