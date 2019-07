Griezmann no fa cas a l'Atlètic i el Barça podria haver de pagar clàusula

Setmana segurament definitiva, la que comença avui, per saber com arribarà Antoine Griezmann al Barça. Perquè hi arribarà segur, d'una manera o altra. Tot i que l'Atlètic de Madrid es va ofendre divendres per les paraules del president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en què parlava de negociacions entre els dos clubs, aquestes segueixen. El Barça intentarà evitar haver de pagar la clàusula de rescissió pel jugador, de 120 milions d'euros, per tal de poder abonar el pagament en terminis. Ahir, el jugador francès s'havia de reincorporar als entrenaments de l'equip de Diego Simeone, però, segons el diari As, no ho va fer al·legant «estrès emocional», amb la qual cosa el pols entre tots dos es manté.