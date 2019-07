Igualada rebrà les finals de la Supercopa catalana d'handbol el 23 d'agost

El divendres 23 d´agost Igualada acollirà les finals masculina i femenina de la Supercopa de Catalunya d´Handbol 2019, al pavelló de les Comes. El Club Handbol Igualada i la Federació Catalana d´Handbol han arribat a un acord, amb la col·laboració de l´Ajuntament d´Igualada, per poder organitzar les finals de la màxima competició catalana.La jornada començarà a les 19 hores amb la celebració de la final de la Supercopa de Catalunya femenina d´Handbol i a continuació, a les 21 hores es disputarà la final de la Supercopa Masculina d´Handbol.

Aquesta competició antigament anomenada Lliga dels Pirineus on participaven els equips catalans, aragonesos i francesos, va canviar el seu format en l´any 2009 passant-se a anomenar Supercopa de Catalunya ja amb la participació de només equips catalans.

La Lliga dels Pirineus es va organitzar a Igualada en una ocasió a l´any 2007 i ara, després de 12 anys torna a Igualada per poder veure el millor Handbol de Catalunya.La jornada esportiva començarà a les 19 hores, amb la celebració de la Final de la Supercopa de Catalunya Femenina d'Handbol, i tot seguit, a les 21 hores, es disputarà la Final de la Supercopa de Catalunya Masculina d'Handbol. Totes dues retransmeses, en directe, pel canal Esport3 de Televisió de Catalunya.

Ja es coneixen les semifinals. En categoria femenina, el dimecres 21 hi haurà el partit La Roca-Sant Quirze (20,30 hores) i està per determinar el dia del Sant Vicenç Bar Mi Casa-BM Granollers. En categoria masculina, el dimarts 20 es juga el matx La Roca-FC Barcelona i està per determinar el dia de l'UE Sarrià-Fraikin Granollers. Si s'acompleixen els pronòstics, la final masculina hauria d'enfrontar a Igualda els dos grans equips catalans de la lliga Asobal, el Barça i el Granollers.

Igualada, en pocs dies, viurà dos grans esdeveniments esportius. Si el divendres 23 d'agost seran les finals de la Supercopa de Catalunya, només una setmana després, el dissabte 31, hi arribarà la vuitena etapa de la Vuelta a Espanya que haurà sortit de Valls i també passarà per Manresa. Enguany, Igualada té el títol de Capital Europea de l'Esport.