La Joviat apostarà per les jugadores de casa en l'assalt a Copa Catalunya

La Joviat ha confiat en gairebé la totalitat del seu bloc per fer front, amb treball i il·lusió, a la Copa Catalunya, categoria a la qual va ascendir la temporada 2018-19 després de realitzar una brillant campanya. En la 2019-20, l'objectiu del club serà intentar assolir la permanència, i gran part d'aquesta passarà per fer-se fort en els partits com a local, que es disputaran al Complex del Vell Congost de la capital bagenca.

D'aquesta manera, el conjunt manresà, que continuarà una temporada més amb Gerard Barbé com a primer entrenador, Josep Piqueras com a segon tècnic i Joan Blázquez com a delegat d'equip, seguirà disposant dels serveis de les següents deu jugadores: Sira Beltran, Núria Beltran, Queralt Ribera, Anna Bargalló, Mar Martí, Maria Subirana, Marta Clotet, Maria Vila, Clàudia Vila i Carla Romeu.

Per la seva banda, Ariadna Fontanet, que l'any passat ja va entrenar-se amb força regularitat amb l'equip, passarà exclusivament a la dinàmica del sènior, mentre que la júnior Núria Cunill també s'entrenarà amb el jove conjunt manresà. Com ja va succeir la temporada passada, el manresà serà un equip amb molta joventut i de la casa, ja que la majoria de les seves components estan formades a les categories inferiors de l'entitat bagenca.

L'única baixa que tindrà l'entitat bagenca serà la de la base Júlia Marsol, que va arribar l'estiu passat procedent del Cervera, de Primera Catalana, i que ara marxa a un altre equip de Copa Catalunya, el CB Igualada. Per tal de substituir-la amb garanties, els tècnics de la Joviat estan buscant un recanvi per acabar de tancar la plantilla, però aquest no és indispensable. És a dir, que si no es troba cap jugadora que encaixi clarament amb el que vol el club, es conformarà amb les dotze jugadores esmentades.