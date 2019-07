L'equip Jumbo-Visma venç a la contrarellotge per equips

L'equip neerlandès Jumbo-Visma va guanyar ahir la segona etapa del Tour de França i manté líder un dels seus ciclistes, Mike Teunissen. Va ser el guanyador de la primera etapa, també disputada a Brussel·les, i amb aquesta victòria aconsegueix seguir una jornada més primer de la general.

La segona posició d'Ineos i el mal temps del Movistar Team (17è, a 1' 05'') van permetre que dos dels favorits, Egan Bernal i Geraint Thomas, comencin a treure segons a dos dels altres favorits, Nairo Quintana i l'espanyol Mikel Landa. El Jumbo-Visma va batre, sortint últims, el temps de l'equip de l'actual guanyador del Tour, que va ser el primer durant tota la jornada. Així doncs, l'equip neerlandès sorprèn per segona vegada en aquest Tour de França, després que en la primera etapa Teunissen guanyés l'esprint a Sagan. Les cinc primeres posicions actuals de la prova francesa estan ocupades ara mateix per membres del Team Jumbo-Visma.

L'etapa d'avui serà la darrera que passi per Bèlgica, que aquest any ha estat amfitriona de l'inici del Tour com a homenatge al ciclista Eddy Merckx, guanyador de la prova francesa, la més important de l'any, cinc vegades.