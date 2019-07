«Amb l'esport hem activat la integració social»

Ha estat vuit anys en el govern de la ciutat, els quatre darrers en una parcel·la que, per formació, coneix bé. Ara s'incorpora a Aigües de Manresa i, a més, forma part de la nova junta del CNM

Jordi Serracanta, nascut el 1976 a Manresa, ha tancat l'etapa com a regidor d'Esports de la seva ciutat i en fa balanç des de les piscines municipals, on el CN Minorisa, del qual és nou vicepresident, porta a terme les seves activitats.

Ha acabat content dels anys de regidor d'Esports?

Sí, content en el sentit que hem acomplert molts dels objectius proposats. A títol personal, també he rebut molt escalf dels clubs, ha sigut gratificant.

Se l'ha qualificat, per part dels clubs, com a molt proper...

Ho he intentat. Sempre els he dit que jo soc un dels seus. He tingut la sort de ser una persona de club, en el meu cas formada al Club Natació Manresa. Sempre hem parlat el mateix llenguatge, m'he pogut comunicar bé amb un directiu, un tècnic o un esportista. M'he posat a la seva pell.

Va agafar la responsabilitat d'Esports el 2015, tot rellevant l'alcalde, que tenia aquest àmbit en la legislatura anterior.

Fins al 2015 estava a Medi Ambient, i el primer any del segon mandat vaig dur Urbanisme fins que hi va haver el pacte amb ERC. A nivell operatiu sí que era complicat per al Valentí, sobetot per qüestions d'agenda, ser alcalde i regidor d'Esports.

De quines tres o quatre coses se sent més orgullós d'aquest quadrienni?

Vam muntar un pla de treball amb diverses línies. Una d'elles era la de la inclusió social, i ens n'hem sortit. Hem creat unes beques, de 18.000 euros, que són per ajudar nois i noies amb pocs recursos a fer esport en els clubs. Pel que fa a infraestructures, haver pogut tirar endavant la instal·lació de la gespa artificial al camp de la Pirinaica era una de les prioritats que teníem, una obra de 400.000 euros. També ho eren la pista de vòlei platja o l'escola de ciclisme al Congost, el canvi de l'espai del camp de beisbol, aconseguir que la pista del Lacetània pogués tenir parquet, la millora dels accessos al camp de futbol del Nou Estadi...

A la Pirinaica, en tot cas, sí que li han de reconèixer paciència.

Sí, i tant. La gespa arriba amb una temporada de retard arran d'un afer juridicoadministratiu amb una empresa. Sempre hem donat la cara, ho hem explicat. Per festa major estarà tot a punt. Hem deixat tot el projecte executiu del camp de la Balconada enllestit per posar-hi la gespa artificial quan l'equip de govern ho cregui oportú, i el del Xup i les Cots.

I com està la renovació de la pista d'atletisme?

El projecte també està aprovat, per ple. Entenc, vista la campanya electoral que van fer tant Junts per Manresa com Esquerra, que serà una de les primeres coses que es faran. Sense tirar coets, ara hi ha una situació econòmica molt millor a l'Ajuntament comparada amb uns anys enrere.

Amb vostè al capdavant, Esports ha guanyat terreny, ara és una regidoria més respectada?

Jo crec que sí. Era un propòsit que teníem, presentar projectes i que el govern els activés. Les dues formacions polítiques han tingut receptivitat. Amb l'esport podem fer política social de primer nivell i activem la integració. No s'han de veure les infraestructures com una pista o un pavelló aïllat, tan sols un espai físic. A dins passen coses extraordinàries. Quan són garantides necessitats bàsiques dels nens i nenes, no hi ha eina tant estimable per a la integració social com l'esport. Això ho hem aconseguit fer entendre.

Com veu la persona que l'ha de substituir, Toni Massegú?

El conec molt bé, fins fa poc ha estat directiu de club, al Nàstic, i sap què es cou dins les entitats. És molt important el fet que ell sigui tinent d'alcalde i president d'àrea, pesarà en el govern.

La quantitat destinada a les subvencions és suficient?

Enguany les vam reformular, es comptabilitzen diverses línies de treball, com excel·lència o la feina de base. En euros, la xifra total és de 80.000.

La varietat de disciplines i els resultats excel·lents dels darrers temps fan de Manresa una ciutat esportiva sorprenent, pel que són les seves mides...

El lema que vam implantar de «A Manresa fem equip» venia a subratllar la capitalitat esportiva. Jo no n'he sigut el responsable, n'he gaudit; tant dels èxits del Baxi com veure com el club d'esgrima organitzava uns campionats de Catalunya quan només feia tres anys que era a la ciutat, i ara ja té una escola amb 30 o 40 nens.

Com veu la zona esportiva del Congost, li agrada com queda?

Li falta redefinir un pla director urbanístic i que l'esport hi tingui una opinió. El pla del polígon del Pont Nou sembla que ara sí que es comença a desenvolupar i seria el moment per recosir tota l'àrea. Hi ha itineraris i equipaments que s'han d'acabar de completar o bé s'han d'adaptar.

No han aconseguit fusionar el CE Manresa i el Gimnàstic...

Ens vam asseure amb les dues entitats, que van fer un esforç de diàleg i transparència. Crec que segurament ens va faltar una mica més de temps i hi havia el canvi de president del Gimnàstic. La meva opinió personal és que, si s'han fusionat les universitats i, al seu moment, el bàsquet, perquè no fer el mateix amb el futbol? Junts segur que aniríem millor, seríem més forts, tot rutllaria més bé.

Acabat d'ascendir a Tercera, com veu el futur immediat del CE Manresa?

He tingut molt contacte amb el José Luis Correa i amb els companys de junta que continuen. He vist més resposta per part del públic, moltes persones que s'hi acosten. És veritat que la situacio econòmica del club és complexa, però s'està involucrant gent nova.

I en el Bàsquet Manresa quina ha estat la clau del canvi?

Han coincidit elements. Hi ha una nova presidència, amb Josep Sàez, amb molta determinació de creure que el projecte havia de ser d'ACB, i amb cara i ulls. Es té un espònsor potent i s'ha lligat un acord per al conveni entre el club i l'Ajuntament. S'ha aconseguit una reestructuració del deute que fa que tot estigui més controlat.

L'ampliació del Nou Congost tirarà endavant?

Jo crec que per consolidar el projecte és necessari, i el president ho té molt clar. S'ha de veure com es trasllada a la realitat.

I el paper de l'Ajuntament? El pavelló és municipal.

Crec que acompanya aquest projecte, hi ha una bona sintonia. En tot cas, la ciutat torna a respirar bàsquet, es nota en l'autoestima.

Vostè posa punt final a la seva trajectòria política?

No, a mi m'agrada la política. En seguiré fent al PDeCAT. Vaig ser el darrer president a Manresa de Convergència i penso que té un espai ideològic. He complert un trajecte, tot i que l'alcalde m'havia proposat continuar.

Ara ha començat a treballar a Aigües de Manresa.

Sí, des del dilluns passat. En aquests vuit anys que he exercit un càrrec públic tenia excedència de la meva anterior feina, com a cap d'administració de les picines municipals, al CN Manresa. Ara soc a Aigües de Manresa, que va assumir la gestió d'instal·lacions des de fa uns anys. Pertanyo al departament financer, a l'oficina de la Plana de l'Om.

Es va fer bé el traspàs de gestió del CN Manresa a Aigües?

Va ser una decisió encertada. Tant el club com el govern de la ciutat tenien clar que la viabilitat econòmica era molt complicada, I penso que Aigües de Manresa, malgrat la sorpresa inicial, ho ha entomat bé, ha fet una gran feina i els abonats han anat creixent.

El Minorisa reclama tenir més hores i més espai a les piscines.

Sí, el conveni entre les diferents parts finalitza enguany i ens hem d'asseure, l'Ajuntament també. El club arrenca amb una nova junta que té moltes ganes i és important disposar de més hores d'aigua.

A més de recuperar l'històric nom de Club Natació Manresa, veu factible tornar a tenir més potencial esportiu?

En el nostre programa constava recuperar el nom de sempre i està ben encarat. A la junta hi ha una colla d'exesportistes que volem potenciar la competició. Però no sabem el temps que ens pot dur; de moment tenim quatre anys. Hi ha 300 esportistes al club, però cal ampliar la base.