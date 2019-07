L'Igualada tanca dos fitxatges per al seu nou curs a Copa Catalunya

El Club Bàsquet Igualada, que el curs vinent seguirà competint a Copa Catalunya en imposar-se en l'eliminatòria de permanència davant el tarragoní TGN Bàsquet, ja ha tancat dues incorporacions de cara a la temporada vinent. Es tracta de Júlia Marsol, que prové d'un rival directe com la Joviat, i Èlia Compte, que retornarà a la disciplina del club anoienc.

En el capítol de renovacions, de moment l'entitat n'ha anunciat fins a set a través de les seves xarxes socials: les de Marta Amatllé, Magda Jané, Núria Soler, Carlota Carner, Judit Lamolla, Santa Car-rasco i Laura Aniento. D'altra banda, una baixa confirmada és la de Carla Xairó, que s'incorpora al Nou Bàsquet Olesa, el club on es va formar com a jugadora de bàsquet.

Totes elles seran dirigides per l'entrenador Sergi Alamillo, que va agafar l'equip el març en substitució d'Enric González, que va hi renunciar per motius personals. Enguany ha renovat com a primer entrenador i es veurà reforçat amb Amador Garrido com a segon i Neil Riba com a tercer.