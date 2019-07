La manresana Estel Puiggròs inicia l'europeu sub-18 amb cara i creu

La selecció espanyola sub-18 femenina, amb la base manresana Estel Puiggròs (Segle XXI) a les seves files, va iniciar el campionat d'Europa de la categoria, que s'està disputant a Sarajevo (Bòsnia), amb llums i ombres.

En el primer partit de la competició, l'equip estatal, que està enquadrat al grup C, no va tenir problemes per derrotar còmodament la República Txeca (80-48) en un matx que ja es va decidir al segon quart. Puiggròs va sortir des de la banqueta i va disputar aproximadament setze minuts, en els quals va anotar cinc punts i va repartir quatre assistències.

Després d'uns primers minuts de tempteig, les espanyoles van augmentar la intensitat defensiva i van clavar un parcial de 9-23 en el segon quart per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un marcador de 24-38. A la segona meitat, l'equip dirigit per Lino López va demostrar la seva amplitud de plantilla i va anar ampliant la diferència fins als 32 punts, fet que els pot ser molt útil en cas de triples empats.

En el segon duel, les espanyoles van caure per la mínima davant França, que l'estiu passat va ser subcampiona del món sub-17 (63-64). La manresana, que tampoc va sortir en el cinc inicial, va jugar nou minuts i mig i no va aconseguir anotar.

Espanya va sortir millor, però les franceses es van saber sobreposar i van obtenir una màxima diferència d'onze punts en el tercer quart. Tot seguit, Raquel Car-rera i Laia Lamana van donar opcions a l'equip estatal fins al final, però Dembele va errar un tir lliure que va acabar sent decisiu.

Avui, a partir de les 14 hores, Espanya tancarà la fase de grups davant Israel, que ha perdut els dos partits que ha disputat fins ara. Dimecres es disputaran els vuitens de final, dijous es jugaran els quarts, dissabte les semifinals i diumenge la gran final (19.45 h).

Aquesta és la cinquena competició internacional que disputa Puiggròs. Les quatre primeres van ser el Torneig de l'Amistat (2016), la Copa del Món sub-17 (2018), l'europeu de 3x3 (2018) i els Jocs Olímpics de la Joventut (2018).