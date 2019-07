Manuel Moya, amb sis anys d'experiència a França, serà el nou entrenador del Manresa FS

Desprès de sis temporades a terres franceses i procedent del Montpellier Mediterranée Futsal, Manuel Moya serà el nou tècnic del Manresa FS, en substitució de Paco Cachinero, que va fa setmanes va anunciar que deixava temporalment les banquetes. Nascut Mollet però establert a Centelles va encetar el seu camí com a entrenador a França, al Cannes Bocca Futsal la temporada 2013-14. Després va passar a integrar-se com a preparador de L'Etoile Lavalloise Futsal. A partir del 2015 es va incorporar al Montpellier Mediterranée Futsal on hi ha estat quatre campanyes com a primer entrenador. Aquest club francès ha patit un cert deteriorament darrerament, la qual cosa ha fet decidir a Moya el retorn a casa.

Abans de la seva etapa a França, el tècnic havia entrenat a la selecció catalana sub-16, al FC Barcelona en categoria cadet, als primers equips del AE Centelles (on va coincidir amb Aleix Dalmau, amb el qual es retrobarà ara a Manresa), FS Canet, en els dos casos a Primera Nacional A (actual Segona Divisió B). En aquesta mateixa categoria, en la què milita el Manresa FS, també va entrenar al desaparegut i potent Montornès.

Curiosament, Moya va ser jugador del Manresa FS a la recta final de la temporada 2008-09. A les hores dirigia l'equip Miquel Gago i va servir de reforç per evitar el descens.

Manuel Moya és llicenciat en Ciències de l'Activat Física i de l'Esport i tècnic superior esportiu en l'especialitat de futbol sala.

La presentació del nou tècnic tindrà lloc divendres a les 5 de la tarda a la seu social del club ubicada al pavelló El Pujolet de Manresa.