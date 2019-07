Marc Márquez s'aferma com a líder amb el seu desè triomf a Alemanya

El pilot cerverí Marc Márquez va guanyar ahir el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, celebrat al circuit de Sachsenring, per desena vegada consecutiva en la seva trajectòria. La victòria del de Cervera va ser de forma convincent i sense que cap dels pilots pogués fer-li ombra cap moment de la cursa, tot i protagonitzar una fluixa sortida. Aquest primer lloc serveix a Márquez per ampliar el seu avantatge al capdavant de la classificació a 58 punts, també gràcies a la cinquena posició que ahir va obtenir Andrea Dovizioso, segon classificat a la general i lluny de les posicions de podi a Sachsenring.

Maverick Viñales va aconseguir la segona posició de la cursa en aprofitar la caiguda d'Àlex Rins, el qual ocupava aquesta posició fins la seva retirada de la cursa. El pilot de Yamaha va tornar a pujar al podi, el tercer d'aquesta temporada, i ja se situa en la cinquena posició de la classificació general i supera el seu company d'equip, Valentino Rossi. En tercera posició, va acompanyar els dos catalans al podi el britànic Cal Crutchlow, que va repetir el seu millor resultat de la temporada que va obtenir en la primera cursa del campionat, al circuit de Qatar. El pilot de LCR Honda va lluitar per avançar Viñales però finalment el de Yamaha va aguantar el ritme. Quartararo no tenia el dia i, tot i sortir en segona posició, va perdre quatre llocs i finalment va haver de plegar per una caiguda.



Àlex Márquez, al capdavant

Si a la categoria reina Marc Márquez es va consolidar ahir en la primera posició, el seu germà va recuperar el lideratge de Moto2 que havia perdut al Gran Premi dels Països Baixos. Tot i que va aconseguir el primer lloc en la classificació de dissabte, la sortida del cerverí va ser dolenta i va arribar a estar a la cinquena posició, lloc que finalment va ocupar Thomas Luthi, l'anterior líder. Però el pilot de l'equip Estrella Galícia va remuntar fins arribar a la segona posició. Li va costar més arribar de nou a la primera posició, ocupada per Brad Binder, a qui finalment va poder batre per guanyar la cursa. El pilot espanyol Iker Lecuona va caure a l'últim revolt abans d'entrar a meta quan anava tercer a la classificació, lloc que finalment va ocupar Marcel Schrötter. En Moto3, la victòria de l'italià Lorenzo dalla Porta li va servir per posar-se líder i superar el valencià Arón Canet, que va ser tercer en la cursa de Sachsenring.