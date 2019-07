Mirotic: «Vull marcar una època i aconseguir títols, el Barça és un pas endavant»

El nou jugador del Barça Nikola Mirotic ha assegurat que arriba al Palau Blaugrana convençut que dona un "pas endavant" en la seva carrera, per trobar en el club el lloc idoni per "marcar una època" i poder aconseguir títols, amb una ambició compartida amb un projecte que l'il·lusiona i que estarà liderat per un Svetislav Pesic amb qui ja ha tingut una conversa "positiva".

"Soc conscient del que suposa aquest pas per a mi, vull marcar una època aquí i volia tornar de l'NBA durant els meus millors anys, no amb 33 o 34 anys, que és edat per retirar-se. Volia marcar una època, liderar i aconseguir títols, ser important en un equip que aspira a guanyar molts trofeus, així que el Barça és un pas endavant en la meva carrera", s'ha sincerat en roda de premsa.

Mirotic ha assegurat "entendre" els dubtes generats per la seva tornada a Europa, estant durant els seus millors anys a l'NBA, però ha reiterat tenir-ho clar. "Entenc els dubtes però per a mi aquest és un gran pas endavant. Els primers cinc anys a l'NBA han estat molt bons, he anat de menys a més sobretot els dos últims, els millors. M'he fet important a la lliga i he jugat en els millors equips, amb quatre play-offs. Però volia una mica més", ha reconegut.