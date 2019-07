El santvicentí Ramon Basomba obté el seu cinquè podi a les 24 Hores

El pilot santvicentí Ramon Basomba (Martímotos.com-Honda) va celebrar la seva majoria d'edat, divuit participacions en les 24 Hores del Circuit de Catalunya, amb un podi en la categoria de Superstock 600. Juntament amb Víctor López, Omar Marcet i Carlos Gutiérrez, va quedar tercer i 21è en la classificació absoluta de la competició. Tot i el premi, que suposa la cinquena vegada que queda entre els tres primers de la prova, es va quedar amb la mel als llavis, ja que el seu conjunt era segon a falta de dues hores per acabar la cursa.

Basomba, però, encara va poder resistir i aguantar el ritme del conjunt igualadí Team Endurance 37, que va acabar en quart lloc de la mateixa categoria i al qual li va faltar algunes hores per tal d'arribar a la posició de podi. El conjunt anoienc, format per l'igualadí Roger Alemany, l'odenenc Josep Vivancos, el balsare-nyenc Jordi Solé i Jordi del Rio, d'Hostalets de Pierola, va haver-se de conformar amb la medalla de xocolata, també amb alguns problemes mecànics. Pitjor sort va tenir el llivienc Toni Baraldés, que es va haver de retirar en la categoria de Superstock 1000.



El cable del gas

Basomba tenia sentiments enfrontats, com es pot comprovar en la foto superior d'aquesta pàgina. Tot i tenir un trofeu a la mà, era conscient que hauria pogut acabar millor. «Tot ha anat bé fins a les nou del matí. Anàvem còmodament situats en segona posició. Jo he tingut una caiguda al revolt de La Caixa, però sense conseqüències, ja que només hi hem perdut sis o set minuts i la moto no n'ha resultat danyada». Cap a les deu, dues hores abans del final de la cursa, «el cable del gas ha fallat i hem hagut d'empènyer la moto al box i perdre-hi 35 minuts per mirar de solucionar l'avaria. Al final, com a mínim, hem acabat». Ho van fer a quatre voltes del segon i amb només tres respecte del primer. «Ha estat una llàstima, però així tinc motivació per a l'any vinent, el dinovè». Basomba ha guanyat dos cops al circuit i hi ha obtingut tres tercers llocs.



Els sensors

També va tenir problemes l'equip Endurance 37, i aquests van començar abans. El cap de la formació, Ramon Alemany, explicava que «hem tingut contratemps elèctrics, sobretot amb els sensors. Suposo que les altes temperatures de dissabte van condicionar el seu rendiment, perquè cap a les cinc o a les sis del matí tot s'ha solucionat de cop».

El conjunt igualadí també va arribar a rodar segon, va caure al quart lloc i li va faltar temps per atrapar l'equip de Basomba. «Li retallàvem temps, però només quatre o cinc segons per volta, i al final ja hem desistit». Les últimes voltes les va fer un Josep Vivancos que ha anunciat que s'acomiada de les 24 Hores.



El col·lector d'escapament

Qui no va poder acabar va ser Toni Baraldés. El llivienc de l'equip TSB, a més, va veure com el seu company Toni Pastor es trencava la clavícula. «Vam començar tercers de la categoria, però aleshores ens va fallar el col·lector d'escapament, possiblement per la calor. Vam parar per arreglar-ho, però el Toni va caure i, a més, hi va haver un embolic amb els pneumàtics perquè va començar a ploure. Ja que vèiem que no remuntaríem, vam decidir plegar i no arriscar més».