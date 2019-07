La selecció femenina confirma el seu regnat amb pallissa a França

La selecció estatal femenina va vèncer amb contundència, per 20 punts de marge, França i es va adjudicar per quart cop el títol de l'Eurobàsquet, el tercer amb Lucas Mondelo com a tècnic, i la setena medalla en grans tornejos de tot un grup de jugadores. La gironina Marta Xargay, amb 23 punts, va ser la jugadora més destacada de la final davant les franceses.

Al primer quart, els atacs es van imposar a les defenses i les espanyoles van aconseguir onze punts de diferència amb el 32-21. El segon període va ser una mica més igualat, un fet que no va privar les dones de Mondelo de mantenir un avantatge clar a la mitja part de l'enfrontament (50-36).

A la represa, França va intentar lluitar per la victòria i es va acostar a 12 punts, però l'equip espanyol es va mantenir sòlid i vencia de 14 (70-56) a l'inici del darrer quart. En els últims minuts ja no hi va haver contratemps i el marge es va ampliar. Fins i tot, Mondelo va donar una estona de joc a Maria Pina i l'ex Cadí Andrea Vilaró.