Alaphilippe guanya la tercera etapa en solitari i se situa líder del Tour

El ciclista francès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) va guanyar ahir la tercera etapa del Tour de França després d'una gran escapada que li serveix per vestir-se de groc i ser el nou líder de la prova francesa. És el tercer triomf del ciclista de 27 anys en una etapa del Tour, després de les dues que va aconseguir en l'edició de l'any passat. Quedaven 16 quilòmetres per arribar a meta quan Alaphilippe va decidir atacar en l'ascens la Cota de Mutigny i va mantenir la distància fins l'arribada a Épernay, on es va vestir amb el maillot groc de líder.

En aquesta etapa el Tour va dir adeu a Bèlgica i Alaphilippe va conquerir una etapa en la qual partia com a gran favorit a l'inici d'aquesta. El seu equip, el Deceuninck Quick-Step, va encapçalar l'escamot i neutralitzar els cinc ciclistes que es van escapar, però un dels que més va resistir va ser Tim Wellens. El belga va aguantar el ritme fins que va decidir atacar Alaphilippe i el va batre després del cim de la Cota de Mutigny. El neerlandès Mike Teunissen, que fins ahir era el líder del Tour, va notar el desgast de les dues etapes anteriors i no va poder evitar en cap moment sortir de l'escamot o frenar la gran escapada d'Alaphilippe. Avui l'etapa, plana, començarà a Reims i acabarà a Nancy, amb 213,5 quilòmetres.